Valerian - Die Stadt der Tausend Planeten - Film-Trailer: Luc Bessons Sci-Fi-Epos mit Dane DeHaan

Donnerstag, 10. November 2016 um 17:00

Der erste Teaser-Trailer zu Luc Bessons neuem Science-Fiction-Epos Valerian - Die Stadt der Tausend Planeten bietet einen kleinen Vorgeschmack auf eine fantastische Welt, die stark an sein Meisterwerk Das fünfte Element erinnert - nur viel größer, bunter und spektakulärer.

Mit der Verfilmung der französischen Comic-Vorlage erfüllt sich der Filmemacher einen Jugendtraum. Valerian (Dane DeHaan) und Laureline (Cara Delevingne) sind Spezialagenten der Regierung und mit der Aufrechterhaltung der Ordnung im gesamten Universum beauftragt. Auf Befehl ihres Kommandanten (Clive Owen) begeben sie sich auf eine Sondermission in die intergalaktische Mega-Metropole Alpha, in der die verschiedensten Spezies aus den entlegensten Winkeln des Universums leben. Das friedliche Zusammenleben gerät in Gefahr, denn im Verborgenen sind Kräfte am Werk, die alle Bewohner der Galaxie in große Gefahr stürzen könnten.

Unter der Regie von Luc Besson spielen in den Hautrollen Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen und Superstar Rihanna mit.

Deutscher Kinostart ist am 20. Juli 2017.