Valerian - Die Stadt der Tausend Planeten - Finaler Trailer zu Luc Bessons SciFi-Spektakel

Mittwoch, 24. Mai 2017 um 16:20

Der finale Trailer zu Luc Bessons Science-Fiction-Epos Valerian - Die Stadt der Tausend Planeten bietet in vielen neuen Action-Szenen einen Streifzug durch die fantastische Welt der Galaxie und wirft einen Blick auf die drohende Gefahr.

Die beiden Spezialagenten Valerian (Dane DeHaan) und Laureline (Cara Delevingne) werden von der Regierung für die Aufrechterhaltung der Ordnung im gesamten Universum beauftragt. Ihr Kommandant (Clive Owen) schickt sie als nächstes auf eine Sondermission in die intergalaktische Mega-Metropole Alpha, in der die verschiedensten Spezies friedlich zusammenleben. Jedoch wirken im Verborgenen Kräfte, die alle Bewohner der Galaxie in große Gefahr stürzen könnten.

Regisseur Luc Besson (Das fünfte Element) bringt die französische Comic-Vorlage mit Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen und Superstar Rihanna am 20. Juli 2017 in die deutschen Kinos.