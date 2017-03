Valkyria Revolution - Teaser-Trailer nennt Release-Datum und zeigt Vanargand Edition

Dienstag, 28. März 2017 um 14:00

Sega hat endlich den konkreten Release-Termin für Valkyria Revolution genannt. Demnach erscheint das actionreiche Spin-off zu den Valkyria Chronicles-Taktikrollenspielen am 30. Juni 2017 für PS4, Xbox One und PS Vita in Deutschland. Während es für die beiden erstgenannten Plattformen hierzulande auch eine Retail-Version geben wird, erscheint das Spiel für die Vita lediglich digital als Download.

Anders als die Valkyria Chronicles-Spiele, die rundenbasierte Gefechte mit Third Person-Shooter-Action mixten, setzt Valkyria Revolution die Action mit Nahkampfangriffen und Zaubersprüchen noch mehr in den Vordergrund.

Gameplay-Szenen könnt ihr im obigen neuen Teaser-Trailer bestaunen und hierbei auch einen Blick auf die limitierte Vanargand Edition werfen. Diese kommt in einer speziellen Box und enthält neben dem Soundtrack mit 12 Songs auch ein Metallabzeichen als Anstecker.