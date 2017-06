Vampyr - 10 Minuten Gameplay aus dem Vampir-Rollenspiel von der E3

Mittwoch, 14. Juni 2017 um 15:32

Dontnod hat zehn Minuten PS4-Gameplay aus seinem neuen Vampir-Action-Rollenspiel Vampyr veröffentlicht. Es soll die Story, Entscheidungen und Kämpfe im Spiel vorstellen, mit denen wir als Vampir konfrontiert werden. Wir schlüpfen in die Rolle von Dr. Jonathan Reid, der als Arzt natürlich den Kranken helfen möchte, aber auch Blut braucht, um zu überleben und damit seinen Jagdinstinkten folgen muss, nachdem in ein Patient mit Vampirismus infiziert hat - ein verzwicktes, moralisches Dilemma.

Im Spiel müssen wir unseren Blutdurst und unser Leben als Arzt in der Balance halten. Ein Entwickler führt uns durch das E3-Gameplay. Wir bewegen uns durch London im Jahr 1918 und lernen das Krankenhaus kennen, indem Vampire und Menschen gemeinsam gegen die spanische Grippe kämpfen. Auch die Skulls werden vorgestellt: Sie sind dem Blutdurst verfallene Vampire, die wir bekämpfen müssen - im Story-Verlauf sollen wir zudem herausfinden, warum sie so geworden sind und ein Heilmittel finden.

Später kommt mit Vampirjägern aber noch ein besonders brutaler Feindtyp hinzu, der uns unbedingt erledigen will.

Der Titel der Life-is-Strange-Macher erscheint im November 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Das Prequel zu Life is Strange, Before the Storm, ensteht deshalb bei einem anderen Studio.