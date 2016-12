Vampyr - Storytrailer zum Vampir-Spiel der Life-is-Strange-Macher

Donnerstag, 22. Dezember 2016 um 18:52

Dontnod, die Macher des hochgelobten Adventures Life is Strange arbeiten aktuell am Spiel Vampyr. Unter dem Namen »The Darkness Within« haben die Entwickler nun einen ersten Storytrailer veröffentlicht, der mit animierten Szenen in die Stimmung und Welt des Blutsaugerspiels einführt.

Im Spiel ist den Spielern überlassen, welche Zivilisten man als Vampir-Doktor am Leben lässt und welche zur Nahrungsaufnahme dienen. Die Entscheidungen über Leben und Tod sollen starke Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf haben. Das Spiel erscheint 2017 für PC, Xbox One und Playstation 4.