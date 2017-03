Vice City in GTA 5 - Video: Warum es für viele eine Enttäuschung wird

Montag, 13. März 2017 um 18:30

In den vergangenen Wochen gab es in der GTA-Community jede Menge Hype um sogenannte Map Expansion Mods, also Mods, die die Spielwelt von GTA 5 um bestimmte Gebiete erweitern. Einer verspricht das aus GTA 4 bekannte Liberty City in GTA 5 zu bringen, ein weiterer wirbt mit der Stadt Vice City aus dem gleichnamigen Spiel. Zu letzterer Mod gab es vor kurzem sogar ein erstes Gameplay-Video zu sehen. Aber was sehen wir da eigentlich? Und ist der Hype gerechtfertigt?

Jede Woche berichtet Redakteur Julius Busch ab jetzt Kurioses aus Rockstars Open-World-Dauerbrenner. Mal sind das allgemeine Geheimnisse und Mythen, mal sind es sehr persönliche Hintergrundfakten zu einem bestimmten Charakter.