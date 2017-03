Vikings: Wolves of Midgard - Vorschau-Video: Nicht nur ein Diablo im Eis

Mittwoch, 08. März 2017 um 14:31

Nach vier Stunden in der Vorschau-Version von Vikings: Wolves of Midgard können wir im Video nicht nur jede Menge Gameplay aus dem »Wikinger-Diablo« zeigen, sondern auch auf Besonderheiten eingehen und ein erstes Fazit ziehen.

Christian Fritz Schneider fasst im Video die Highlights von Vikings: Wolves of Midgard zusammen und erklärt, wie das Action-RPG funktioniert. Unsere Vorschau-Version läuft auf dem PC, Vikings kommt am 24. März 2017 aber auch für PS4 und Xbox One raus.

Die komplette Story-Kampagne kann online im Zwei-Spieler-Koop erlebt werden.

Auffälligste Besonderheit von Vikings ist natürlich das eisige Wikinger-Setting, das sich teilweise auch auf das Gameplay auswirkt. Wieso sich Vikings aber nicht einfach wie eine Diablo-Kopie spielt, merkt man erst, wenn man es eine Weile spielen kann.

