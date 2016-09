Virginia - Launch-Trailer: Das Spiel für David-Lynch-Fans

23.09.2016 71 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

David Lynchs Mulholland Drive wurde erst kürzlich zum besten Film des neuen Jahrhunderts gewählt, und wer mehr von der unterschwellig bedrohlichen Stimmung dieses Film will, sollte wohl das neue Mystery-Adventure Virginia für PC, PS4 und Xbox One ausprobieren, das am 22. September veröffentlicht wurde.

Dieser Launch-Trailer zeigt uns mehr Gameplay-Szenen aus dem Erkundungs- und Adventure-Spiel, das völlig auf eine cineastische Inszenierung setzt. Die Story ganz kurz zusammengefasst: Als FBI-Agentin sollen wir zusammen mit unserer Partnerin das Verschwinden eines Jungen im Bundesstaat Virginia aufklären.

Auf Steam gibt es außerdem eine spielbare Demo zu Virginia.