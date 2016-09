Vivendi vs. Ubisoft - Darum ist es nur ein Sieg auf Zeit

30.09.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Der 29. September 2016 war ein Schicksalstag für den französischen Publisherriesen Ubisoft. Wieso, erklärten wir bereits im Video zur Übernahmeschlacht mit Vivendi. Kurz gesagt: An dem Tag stieg die Hauptversammlung der Ubi-Aktionäre und da bot sich für Vivendi die Chance zur Einflussnahme auf die Firmenpolitik. Dazu kam es aber nicht. Vivendi enthielt sich als Anteilseigner bei den Abstimmungen, nach wie vor ist Ubisoft unabhängig. Hat der Konzern hinter Rayman, Splinter Cell und Assassin's Creed also gesiegt? Ganz so einfach ist es nicht. Im Video erklären und analysieren Sebastian Stange und Michael Graf die Ergebnisse dieses Schicksalstages.