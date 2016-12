War Thunder - Release-Trailer zum Ende der PC-Beta-Phase

Mittwoch, 21. Dezember 2016 um 17:26

Mit dem Release des Updates 1.65 »Way of the Samurai« schließt Entwickler Gaijin Entertainment die Betaphase des Free-to-Play-Spiels War Thunder ab und gibt den offiziellen Launch bekannt. Der Rendertrailer gibt einen Überblick über den aktuellem Umfang des Kriegsspiels zu Wasser, zu Land und in der Luft.