War Thunder - Trailer zeigt moderne Panzer und Hubschrauber im Einsatz

Freitag, 31. März 2017 um 14:27

Aprilscherz oder nicht? Am 31. März veröffentlichte der Entwickler und Publisher Gaijin einen neuen Trailer zum Free2Play-Kriegsspiel War Thunder, der moderne Panzer und Hubschrauber im Einsatz zeigt - ein Novum für das Spiel, das sich bislang auf Fahrzeuge aus der Zeit rund um die beiden Weltkriege fokussierte.

Bereits im 2016 sorgte War Thunder am ersten April für Aufsehen. Damals führte man einen besonderen Spielmodus für Seeschlachten mit antiken Segelschiffen ein. Der Modus wurde zwar später entfernt, war jedoch Vorbote der tatsächlichen Seeschlachten in War Thunder, die sich derzeit in einer Testphase befinden.