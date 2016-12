Warframe: The War Within - Trailer: Die Erweiterung erscheint im Dezember für PS4

Samstag, 03. Dezember 2016 um 15:00

Nachdem die Warframe-Erweiterung The War Within bereits seit mehreren Wochen für PC verfügbar ist, werden bald auch PS4-Spieler mit den neuen Inhalten versorgt. Der Release soll noch im Dezember 2016 stattfinden. Dabei dürft ihr euch auf eine Reihe neuer Missionen, Planeten und frischer Zwischensequenzen freuen. Letztere sollen die Geschichte nach dem letzten Update "The Second Dream" vom Dezember 2015 weiterspinnen.

Zur Geschichte heißt es, dass sich aus dem Chaos ein neuer Feind erhebt, der alle Tenno zerstören will. Einen ersten Eindruck zu den neuen Inhalten und vom Gameplaye erhaltet ihr im neuen Trailer. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht, wir halten euch auf GamePro.de jedoch auf dem Laufenden. Warframe steht als Free2Play-Titel kostenlos zum Download im PS Store bereit, wobei in Deutschland knapp 50 Cent fällig werden.