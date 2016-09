Warhammer: End Times - Vermintide - Jetzt auch für PS4 & Xbox One: Launch-Trailer zum Team-Shooter

Warhammer: The End Times - Vermintide ist ein Koop-Actionspiel aus der Ego-Perspektive mit der Warhammer-Lizenz des Tabletop-Herstellers Games Workshop. Im Fantasy-Universum von Warhammer angesiedelt, wählen die Spieler in Vermintide unter fünf Helden-Klassen mit individuellen Fähigkeiten und Waffen und kämpfen gemeinsam gegen Horden von Skaven - eine blutrünstige Mischung aus Ratte und Mensch, bekannt aus dem End-Times-Setting von Warhammer. Es gibt Nah- und Fernkampfwaffen, wie Breitschwerter, Dolche, Bögen oder sogar Gewehre. Magier setzen stattdessen Zauber ein, die allerdings Lebensenergie kosten. Die Gegner werden bei jedem Durchgang zufällig in den Levels platziert. In die Missionen starten wir von einem Gasthaus, das als Hub dient.