Was ist... Days of War? - Neuer Weltkriegs-Shooter im Gameplay-Check

Freitag, 27. Januar 2017 um 16:00

Der Multiplayer-Shooter Days of War ist seit dem 26. Januar 2017 im Early Access über Steam auf dem PC spielbar. Wir haben den Shooter ausprobiert und Johannes Rohe lässt sich im Video von seinem Kollengen Christian Schneider ausfragen, was die frühe Version beinhaltet und wie sie sich spielt. Dabei steht natürlich auch die Frage im Raum, ob Days of War für Fans des Klassikers Day of Defeat spannend ist. Schließlich spielen sich die beiden ja sehr ähnlich.

Wir zeigen dazu Gameplay von einigen der vier Maps, die derzeit spielbar sind und gehen auch auf die aktuelle Technik der Early-Access-Version ein. Days of War soll dabei noch 2017 fertig werden und bis zum Release mit neuen Inhalten versorgt werden, beispielsweise einem Spielmodus für bis zu 100 Spieler.

Später ist auch ein Release für PS4 und Xbox One geplant.