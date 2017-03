Was ist... Warhammer 40k: Martyr? - Und soll man es jetzt schon kaufen?

Montag, 13. März 2017 um 14:12

Für 40 Euro kann man sich jetzt schon Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr auf dem PC kaufen und eine frühe Version names The Founding spielen. Doch was taugt der »Diablo-Klon im Warhammer-Setting« bislang und wie sehen die weiteren Pläne bis zum angepeilten Release im Herbst 2017 für PC, PS4 und Xbox One aus? Diese Fragen beantworten Maurice Weber und Christian Fritz Schneider im Was-ist-Video. Außerdem zeigen sie jede Menge Gameplay aus der aktuellen Version des Action-Rollenspiels.

Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr wird übrigens von Neocore Games entwickelt, dem Team hinter den Van-Helsing-Action-Rollenspielen. Also durchaus ein Entwickler mit Erfahrung in diesem Genre. Deshalb haben wir Warhammer 40K: Inquisitor - Martyr auch in unsere Liste der 6 Action-Rollenspiele auf die man sich 2017 freuen kann, aufgenommen.