Watch Dogs 2 - San-Francisco-Trailer zeigt die Spielwelt

Mittwoch, 26. Oktober 2016 um 12:01

Ein weiterer Trailer zu Watch Dogs 2. Diesmal steht ein Blick auf die vielseitige Spielwelt und all ihre Details im Mittelpunkt, denn der zweite Serienteil führt uns nach San Francisco, das wir im Spiel frei erkunden können.

Wie nah das Spiel dabei an die Realität kommt, haben wir uns im Special zur Open World von Watch Dogs 2 mal genauer angesehen.

Watch Dogs 2 wird am 15. November 2016 für PS4 und Xbox One veröffentlicht. Der PC-Release folgt dann am 29. Oktober, aber mit einigen PC-exklusiven Features.

Ähnlich wie im Vorgänger soll man auch diesmal Missionen wieder unterschiedlich lösen können, wobei uns Watch Dogs 2 da mehr Möglichkeiten bietet.