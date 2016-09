Watch Dogs 2 - Story-Trailer zeigt den neuen Bösewicht Douchean Nemek

14.09.2016 1.131 Views 1 Kommentare 0 Gefällt mir

Dass wir in Watch Dogs 2 dieses Mal in die Rolle des jungen Ausnahme-Hackers Marcus Holloway schlüpfen, ist nicht neu. Doch nach dem neuesten Story-Trailer, den Ubisoft im Rahmen der Tokyo Game Show veröffentlicht hat, wissen wir nun auch, wer sich Marcus in den Weg stellen wird.

Der Bösewicht aus Watch Dogs 2 nennt sich Douchean Nemek und ist das bärtige Oberhaupt eines globalen Firmennetzwerkes, das dafür berüchtigt ist, die Leben von normalen Bürgern auszuspionieren. Der Trailer zeigt Douchean weniger als beinharten Haudegen, dafür aber als knallharten Geschäftsmann, der genau weiß, was zu tun ist, wenn man unliebsame Personen von der Bildoberfläche verschwinden lassen möchte.

Watch Dogs 2 erscheint am 15. November für PS4, Xbox One und PC.