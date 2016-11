Watch Dogs 2 - Unboxing der San-Francisco & Return of the DedSec-Edition

Freitag, 11. November 2016 um 17:50

Watch Dogs 2 erscheint für PC, PS4 und Xbox One in insgesamt sechs unterschiedlichen Versionen. Die beiden größten in Europa erhältlichen Boxen, die San Francisco und die Return of the DedSec-Edition packen wir im Unboxing-Video aus.

Die rund 100 Euro teure San-Francisco-Edition für PS4 und Xbox One enthält neben dem Spiel und den DLC-Boni »Zodiac Killer-Bonusmission« und den Skin-Paketen Punk- und Streetart eine 24cm große Figur von Protagonist Marcus Holloway. Außerdem sind drei Postkarten und ein beidseitig bedruckter Papier-Stadtplan von San Francisco mit dabei.

Die etwa 140 Euro teure Return of the Dedsec-Edition (nur PS4 und Xbox One) stellt die 24cm-Marcus-Figur zusätzlich in ein Straßen-Diorama und packt ein Mini-Artbook mit 64-Seiten sowie das Spiel in der Gold-Edition inklusive Season Pass in die schicke Box mit Wackelbild-Effekt. Außerdem gibt's auch Marcus verstellbare Baseball-Cap und Gesichtsmaske mit Klettverschluss als Goodie.

Video: Die fertige Watch-Dogs-2-Version angespielt