We Happy Few - Clockwork-Update im Trailer: So sehen die Neuerungen aus

Freitag, 09. Dezember 2016 um 12:01

Nach drei Monaten harter Arbeit hat Compulsion Games einen neuen Patch für We Happy Few veröffentlicht. Das sogenannte Clockwork-Update steht ab sofort auf dem PC und der Xbox One zum Download bereit und verbessert unter anderem die technische Performance des ungewöhnlichen Survival-Spiels.

Den Entwicklern zufolge wurde jedes einzelne Aufeinandertreffen mit Nicht-Spieler-Charakteren im Spiel überarbeitet und verbessert.

Die kompletten Patchnotes zum Clockwork-Update stehen auf der offiziellen Webseite des Spiels bereit.

Erste Angespielt-Eindrücke aus der Early-Access-Version: Vorschau zu We Happy Few