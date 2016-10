Weeping Doll - Gameplay zum gruseligen Puppen-Spiel für PSVR

Samstag, 29. Oktober 2016 um 12:59

Oktober ist nicht nur der Monat, in dem dank Halloween Horror-Herzen höher schlagen, sondern auch der, in dem PlayStation VR veröffentlicht wurde. Wie gut Horror und die virtuelle Realität zusammenpassen, haben schon einige Spiele zeigen können. Der PSVR-Titel Weeping Doll möchte sich nun in diese neue Tradition einreihen und Spieler ordentlich gruseln.

Einen Anfang macht bereits ein neuer Gameplay-Trailer des Mystery-Adventures, der uns in eine altmodische, finstere Villa entführt, in der etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Dort müssen wir jeden Raum genau untersuchen, um so die mysteriöse Story zusammenzusetzen und herauszufinden, welche Geheimnisse sich verborgen halten.

Das Shadow Step-System verspricht zudem, dass es nicht zu Motion Sickness kommen soll, damit Spieler die Erfahrung von Weeping Doll ungestört genießen können.

Weeping Doll wurde von Oasis Games entwickelt und ist ab sofort für PS4 erhältlich. Zum Spielen wird eine PlayStation VR-Brille benötigt.