Werbung oder Wahrheit - Call of Duty: Infinite Warfare - Superlative bis zum Umfallen

Samstag, 10. Dezember 2016 um 07:31

Bei Call of Duty wird immer mit den ganz großen Kanonen geballert und genau so hält es auch die Marketingabteilung des Publishers Activision. In der Werbung für Call of Duty: Infinite Warfare jagt ein Superlativ den nächsten. Es ist das beste, größte, spannendste und intensivste Shooter-Erlebnis aller Zeiten - das verspricht zumindest die Werbung.

Mehr - Der Test von Call of Duty: Infinite Warfare auf GameStar.de

Aber hält das Spiel diese Versprechen auch ein oder schießt man da doch etwas über das Ziel hinaus? Genau das will Johannes in dieser Folge Werbung oder Wahrheit gemeinsam mit unserem Haupttester Tobias Veltin herausfinden. Und am Ende steht dabei tatsächlich ein mehr als überraschendes Ergebnis. Welches das ist, das schauen Sie sich am besten gleich selbst an.

In unserem Video-Format Werbung oder Wahrheit überprüfen wir jeweils 10 Aussagen, mit denen ein Spiel beworben wird, auf deren Wahrheitsgehalt. Hat die Maketing-Abteilung übertrieben oder entsprechen die Behauptungen der Wahrheit?