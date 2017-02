Werbung oder Wahrheit: For Honor - Ein Ritter lügt nie! Oder?

Mittwoch, 22. Februar 2017 um 17:25

For Honor spaltet derzeit die Spieler in Fans und Gegner - und wir spalten die For Honor Werbung in wohlverdiente Selbstbeweihräucherung und Aussagen, die es mit der Wahrheit vielleicht nicht ganz genau nehmen.

Unser Schnetzel-Review: For Honor im Test

Die Moderation dieser Folge Werbung oder Wahrheit übernimmt wie üblich Johannes Rohe, sein Gast ist diesmal Dimi Halley, der For Honor gemeinsam mit Phil Elsner und Johannes Rohe getestet hat.

In unserem Videoformat Werbung oder Wahrheit überprüfen wir jeweils 10 Aussagen, mit denen ein Spiel beworben wird, auf deren Wahrheitsgehalt. Hat die Maketing-Abteilung übertrieben oder entsprechen die Behauptungen der Wahrheit?

Die ganze Wahrheit in 9 Minuten: Unser Test-Video zu For Honor