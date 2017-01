Werbung oder Wahrheit: Watchdogs 2 - So ehrlich ist Ubisoft

Dienstag, 03. Januar 2017 um 07:00

Wenn der Chefredakteur Heiko Klinge persönlich für eine Folge Werbung oder Wahrheit im Studio vorbeischneit, muss das einen besonderen Grund haben. In diesem Fall liegt's zwar eigentlich nur daran, dass Elena und Markus kurzfristig verhindert waren, aber dennoch ist diese Folge etwas besonderes: Watch Dogs 2 kratzt nämlich am perfekten Ergebnis - Ubisoft macht mit seiner Werbung für das Open-World-Abenteuer also fast alles richtig.

Einen kleinen Haken hat die Sache aber doch. Welchen, das verraten Heiko und Johannes am Ende dieser Folge.

In unserem Videoformat Werbung oder Wahrheit überprüfen wir jeweils 10 Aussagen, mit denen ein Spiel beworben wird, auf deren Wahrheitsgehalt. Hat die Maketing-Abteilung übertrieben oder entsprechen die Behauptungen der Wahrheit?

