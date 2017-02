Wie gut ist die Switch? - Alles Wichtige zur Hardware der neuen Nintendo-Konsole

Donnerstag, 23. Februar 2017 um 15:00

Nintendos Switch-Konsole ist in der Redaktion eingetroffen. Wir haben viele Stunden probegespielt und klären, wie gut die Hardware der neuen Konsole ist. Stimmt die Verarbeitungsqualität? Wie gut klappt die Bedienung per Joy Con? Was taugt das Display? Wie lange halten Tablet und Controller im Handheld-Modus ohne Stromversorgung durch? Gehen Lautstärke und Stromverbrauch in Ordnung? Und wie flüssig läuft Zelda?

Antworten auf diese und viele andere Fragen geben wir im Video. Ab dem 03. März kann sich jeder selbst von der Switch überzeugen, dann erscheint die Konsole. In Deutschland liegt der Preis bei etwa 330 Euro, nützliches Zubehör wie der Pro Controller (70 Euro) oder ein LAN-Adapter (30 Euro) sind darin allerdings nicht enthalten.