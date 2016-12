Winnetou - Film-Trailer: Reboot der Karl May Filme mit Wotan Wilke Möhring

Dienstag, 13. Dezember 2016 um 05:50

Winnetou und Old Shatterhand sind zurück: RTL hat keine Kosten und Mühen gespart und verpasst Karl Mays legendärer Winnetou-Trilogie eine Neuverfilmung. Darin schlüpft Tatort-Kommissar Wotan Wilke Möhring in die Rolle des Old Shatterhand (im Original von Lex Barker dargestellt), während der wenig bekannte Nik Xhelilaj in die Fußstapfen von Pierre Brice als tapferer Winnetou tritt, Häuptling der Apachen.

In Arizona, 1860 wird der deutsche Ingenieur Karl May in ein Gefecht mit Indianern verstrickt und schwer verletzt wird. Er wehrt Häuptlingssohn Winnetou mit einem Faustschlag ab und erhält so den Namen Old Shatterhand. Der Beginn einer legendären Freundschaft.

In weiteren Rollen spielen Milan Peschel als Trapper Sam Hawkens, Iazua Larios als Winnetous Schwester Nscho-tschi, Jürgen Vogel als durchtriebener Eisenbahnarbeiter Joseph Rattler, Fahri Yardim als El Mas Loco, Sohn eines Großplantagenbesitzers, Mario Adorf als Milliardär Santer Senior und Michael Maertens als skrupeloser Lebenman Santer Junior. Die Regie führte Philipp Stölzl (Der Medicus).

Die Western-Trilogie »Winnetou - Eine neue Welt«, »Winnetou - Das Geheimnis vom Silbersee« und »Winnetou - Der letzte Kampf« werden an Weihnachten am 25., 27. und 29. Dezember 2016 auf dem Sender RTL ausgestrahlt. Die DVD und Blu-ray ist bereits ab dem 23. Dezember erhältlich.