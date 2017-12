Wolfenstein 2 - 4K-Duell: Xbox One X gegen PS4 Pro im Grafikvergleich

Montag, 27. November 2017 um 08:40

Wolfenstein 2: The New Colossus hat sowohl für die PS4 Pro als auch für die Xbox One X Anpassungen erhalten. Im Video vergleichen wir die Grafik der beiden Versionen im 4K-Modus.

Das Video gibt es in 4K UHD bei Candyland auf YouTube.

Die gute Nachricht vorweg: Wolfenstein 2 zielt bei beiden Konsolen auf 60 Bilder pro Sekunde um ein flüssiges Gameplay zu ermöglichen. Um das Ziel zu erreichen, nutzt es auf beiden Konsolen eine dynamische Auflösungsskalierung, die in anspruchsvollen Szenen eingreift, um das fps-Ziel zu halten. Auf der PS4 Pro ist die maximale Auflösung 2560x1440p, auf der Xbox One X bis hin zu nativen 2160p.

Beide Ziele – also sowohl die 60 fps als auch 1440p respektive 2160p – werden auf beiden konsolen nicht gehalten. Die Bildrate bewegt sich bei beiden zwischen 50 und 60 fps, während die Auflösung meist um ein Zehntel verringert wird.

