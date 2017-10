Wolfenstein 2: Collector's Edition - Unboxing-Video: Michi spielt mit Terror-Billy

Donnerstag, 26. Oktober 2017 um 15:50

Wolfenstein 2: The New Colossus gibt's neben der normalen auch in einer Collector's Edition. Die enthält neben dem Spiel im schicken Steelbook auch eine bewegliche Figur von Hauptfigur B.J. Blazkowicz, von den Regime-Schurken »Terror Billy« genannt.

Im Video packen wir die rund 80 Euro teure CE aus, zeigen die detaillierte Figur mit Zubehör und Waffen und sprechen über die weiteren Inhalte. Ein Inhalt fehlt in der CE aber leider: Der Season Pass ist nur separat bzw. in der digitalen Deluxe-Edition verfügbar.

Wolfenstein 2 erscheint für PC, PS4 und Xbox One am 27. Oktober. Die Collector's Edition verlosen wir für PS4 und Xbox One übrigens demnächst auf GameStar.de.