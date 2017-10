Wolfenstein 2 - PC gegen PS4 und Xbox One: Grafik-Vergleich und Frame-Rate-Test

Donnerstag, 26. Oktober 2017 um 16:40

Wir werfen einen Blick auf die Technik von Wolfenstein 2 The New Colossus und vergleichen PC, PS4 und Xbox One im Video. Die PC Version haben wir mit maximalen Grafikdetails bei 1080p gespielt, sie bildet die Basis für diesen Vergleich. Können die Konsolen mithalten?

Wolfenstein 2: The New Colossus im Test: Der Engel mit dem Panzerhund

Bei der Performance leisten sich beide Konsolen keine groben Schnitzer. Auf PS4 und Xbox One läuft Wolfenstein 2 mit 60 fps und beide erreichen diese auch meistens. Framedrops kommen vor, bewegen sich aber im 50 fps Bereich.

Abstriche muss die Xbox One bei der Optik machen. Der Detailgrad ist eine Stufe niedriger als bei PC und PS4, die Auflösung auch. Gelegentlich ploppen vor allem Schatten spät auf. Dafür ist die Performance etwas stabiler als auf der PS4. Gegenüber der PS4 profitiert der PC von einer effektiveren Kantenglättung, TSSAA 8X kostet wenig Performance und macht einen sehr guten Job.

Unser Testsystem:

Intel Core i7 6700K

16 GB DDR4 RAM 2133 MHz

ASUS Strix GeForce GTX 1080 Ti

250 GB Samsung 850 Evo SSD

2 TB Seagate Desktop

Windows 10 Creators Update

