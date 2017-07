Wolfenstein 2: The New Colossus - Preview-Video: Ein Spiel wie ein guter Film

Freitag, 28. Juli 2017 um 15:35

In Wolfenstein 2: The New Colossus kehrt B.J. Blaskowicz zurück. Wieder einmal schlüpfen wir in die Rolle des amerikanischen Spions und bekämpfen Frau Engel und das Regime.

Unsere Redakteurin Petra Schmitz konnte bei Bethesda in Frankfurt selbst ausprobieren, wie sich die Fortsetzung von Wolfenstein: The New Order anfühlt. Dabei durfte sie in zwei Demo-Leveln nicht nur auf einem Rollstuhl durch ein U-Boot fahren, sondern auch durch das berühmte Städtchen Roswell in New Mexico (bekannt aus allerlei Alien-Geschichten) spazieren. Natürlich verballert B.J. dabei haufenweise Munition und schaltet einen Regime-Soldaten nach dem anderen aus.

The New Colossus erscheint am 27. Oktober auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Noch mehr Infos zum Spiel erhalten Sie in unserer Text-Preview: Wolfenstein 2 - Ein Shooter-Gedicht?