Wolfenstein 2: The New Colossus - Trailer: Fokolade? Welche Fokolade?

Donnerstag, 10. August 2017 um 18:08

"Gute Ernährung ist wichtig für den Staatsschutz."

In den vom Regime besetzten USA im fiktiven "Was wäre wenn"-Szenario von Wolfenstein 2 kann selbst Naschen Probleme bereiten. "Vertrau deinem Bruder" ist einer der vielen TV-Sendungen, die die Entwickler von The New Colossus sich ausgedacht haben um dem Setting noch mehr Tiefe zu verleihen. Der Trailer gibt einen kleinen Eindruck davon, wie eine typische US-amerikanische Sitcom unter der neuen "kreativen Leitung" des Regimes ausgesehen hätte.

Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober für Xbox One, PlayStation 4 und PC.