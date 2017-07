Wolfenstein 2: The New Colossus - Trailer: Kommt 'n Feuerwehrmann mit 'ner Atombombe in 'ne Bar...

Donnerstag, 27. Juli 2017 um 14:14

Diese Szene gab es bereits zur Ankündigung von Wolfenstein 2: The New Colossus im internationalen Trailer, aus dem deutschen Video wurde sie rausgeschnitten. Die »Erdbeermilch«-Szene wurde jetzt in einer verlängerten Version als einzelner Trailer veröffentlicht - auch in Deutschland.

Darin geht der Wolfenstein-Held William B.J. Blazkowicz in ein amerikanisches Diner in Roswell, New Mexico. Verkleidet als Feuerwehrmann und mit einer Atombombe im Schlepptau, die als Feuerlöscher getarnt wurde. Kurze Zeit später trifft ein Regime-Kommandant ein, wie das Treffen ausgeht, verraten wir mal nicht.

Parallel zum neuen Trailer wurden außerdem die Inhalte des Season Pass angekündigt, vier DLCs (einer davon ist auch für Vorbesteller erhältlich) sind für Wolfenstein 2 geplant. In denen sind drei amerikanische Freiheitskämpfer die Protagonisten, Blazkowicz nimmt wenn überhaupt nur eine Nebenrolle ein.