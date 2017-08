Donnerstag, 31. August 2017 um 15:38

»Holterdiepolter! Es ist offiziell – Blitzmensch ist der Hammer!« Mit diesen Worten stellt Bethesda den Superhelden des Regimes aus Wolfenstein 2: The New Colossus vor. Und hammermäßig wird der Held auch im neuen Trailer dargestellt: Im Stile einer Comicserie aus den 1950ern oder 60ern spaltet der Blitzmensch nicht nur die Freiheitsstatue, sondern verprügelt auch noch diverse andere amerikanische Symbolfiguren.

Mit diesem Trailer der fiktiven Fernsehserie will Bethesda die Welt von Wolfenstein 2 noch lebendiger gestalten und verdeutlichen, wie das Regime die amerikanische Fernsehlandschaft umgestalten würde. Statt Supermans Prügeleien gegen Bösewichte, hätte es bei Blitzmensch den Kampf gegen Kapitalismus, Kommunismus und »Abweichler« zu sehen gegeben.

Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.