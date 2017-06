Wolfenstein 2: The New Colossus - Witziger Trailer zur Collector's Edition im Stile alter TV-Werbung

Dienstag, 13. Juni 2017 um 04:20

Die Sammler-Edition zu Wolfenstein 2: The New Colossus enthält eine 30 Zentimeter große Actionfigur des Protagonisten William Joseph "B.J." Blazkowicz. Da das Spiel in den USA der 1960er Jahr spielt, ist auch das Ankündigungungs-Video zur Collector's Edition im Stile früher TV-Werbungen gestaltet. Die limitierte Collector's Edition enthält außerdem das Spiel in einem exklusiven Steelbook sowie ein limitiertes "Blitzmensch"-Poster.