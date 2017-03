World of Tanks - Actionstar Dolph Lundgren sucht in kuriosem Werbespot nach einem Hobby für Männer

Freitag, 10. März 2017 um 15:46

Actionstar Dolph Lundgren ist auf der Suche nach einem neuen Hobby. Möglichst männlich sollte es bitte sein. Im neuen »What Real Men Choose«-Trailer versucht er sich als Ciabatta-Brot-Bäcker in einer Koch-Show, legt Platten als DJ auf, nimmt einen Yoga-Kurs und spielt ein Virtual-Reality-Videospiel. Doch das ist ihm alles nicht männlich genug! Zum Glück hat sein Manager die rettende Idee: World of Tanks.

Das kostenlose Panzer-Multiplayer-Spiel ist für den als Ivan Drago aus Rocky 4 bekannten Schauspieler dann endlich das super-männlichen Hobby, nach dem er solange gesucht hat.

Dolph Lundgren sit übrigens nicht der einzige in die Jahre gekommene Actionstar, der humorvolle Werbespots drehen kann: So macht Steven Seagal zum Beispiel Werbung für World of Warships und Arnold Schwarzenegger für Mobile Strike.