World of Tanks Blitz trifft Valkyria Chronicles - Trailer zur Kooperation mit Sega

07.09.2016 28 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

World of Tanks Blitz und Valkyria Chronicles kommen sich näher, den die Entwickler Wargaming und Sega haben eine Zusammenarbeit beschlossen. Daher sollten bald von Valkyria inspirierte Inhalte in dem Mobile-Ableger von World of Tanks – World of Tanks Blitz – vorkommen. Genauere Details will Wargaming aber erst auf der Tokyo Game Show vorstellen. Valkyria Chronicles ist ein Strategie-RPG, das in einer fiktiven Welt spielt, die aber klar von Europa im Zweiten Weltkrieg inspiriert wurde. Darin kommen auch allerlei Panzer vor, die sich ebenfalls an reellen Vorbildern orientieren. Im Video sehen wir Spielszenen aus Valkyria Chronicles und auch die Entwickler beider Studios melden sich zu Wort.