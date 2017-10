X-Men: The New Mutants - Erster Horror-Trailer mit Game of Thrones-Star Maisie Williams

Freitag, 13. Oktober 2017 um 10:00

Im ersten gruseligen Trailer zum X-Men Spin-off The New Mutants verwandelt sich Game of Thrones-Star Maisie Williams in die Mutantin Wolfsbane und findet sich in einer Horror-Anstalt wieder.

Das Spin-off zur erfolgreichen X-Men-Filmreihe stellt eine neue Generation von Mutanten vor: Rahne Sinclair aka Wolfsbane (Maisie Williams), Illyana Rasputin aka Magik (Anya Taylor-Joy), Sam Guthrie aka Cannonball (Charlie Heaton), Roberto da Costa aka Sunspot (Henry Zaga) und Danielle Moonstar aka Mirage (Blu Hunt).

Regisseur Josh Boone (Das Schicksal ist ein mieser Verräter) verfilmt die Marvel Comic-Vorlage als düsteren Kinofilm, der am 12. April 2018 an den Start geht.