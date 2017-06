Xbox History - Video: Die Geschichte von Microsofts Gaming-Sparte

Sonntag, 11. Juni 2017 um 22:07

Wenn man heutzutage an Microsoft und Spiele denkt, führt eigentlich kein Weg an Xbox vorbei. Denn die grüne Konsolen-Marke ist eigentlich untrennbar mit der Gaming-Sparte des Redmonder Softwareriesen verbunden. Aber das war nicht immer so. Denn Firmengründer Bill Gates hatte die Xbox mal als persönliche Beleidigung verstanden. Oder dass die Farbe grün auf schlichten Diebstahl basiert? Wir erzählen die abenteuerliche Geschichte von Microsofts Spielesparte.

