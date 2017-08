Xbox One X - Offizielles Unboxing der »Project Scorpio Edition«

Dienstag, 22. August 2017 um 15:43

Die Xbox One X: Project Scorpio Edition ist kurz nach dem Start der Vorbestellerphase bereits restlos ausverkauft. Im offiziellen Unboxing-Video kann man immerhin einen Blick auf die limitierte Launch-Version werfen.

Die Project Scorpio Edition unterscheidet sich nur in wenigen optischen Details von der Xbox One X in der Standardausführung: Es gibt einen besonderen Sockel zum Aufstellen der Konsole, ein leicht verändertes Design mit dem Project-Scorpio-Aufdruck in Grün und eine Verpackung, die an das Design der ersten Xbox von 2001 erinnert.

Technisch ist dieselbe 4K-Hardware mit 6 Teraflops an Leistung, einem 4K-Blu-Ray-Player und einer 1TB-Festplatte verbaut. Im Paket stecken noch 14 Tage kostenlose Mitgliedschaft für Xbox Live Gold und ein kostenloser Monat für den Game Pass, der über 100 Spiele kostenlos herunterladen und spielen lässt.