Xbox One X - Video: Was ist nun mit dem ES-Speicher, Aaron Greenberg?

Freitag, 25. August 2017 um 16:12

Wir haben zur gamescom 2017 den Xbox Marketing Director Aaron Greenberg ins Studio bei #gamestarcampt eingeladen und zur Xbox One X ausgefragt. Gemeinsam mit Hardware-Redakteur Christoph Liedtke spricht Michael Obermeier mit Greenberg über das "Enhanced for Xbox One X"-Programm, echte 4K-Grafik und die Komponenten der Xbox One X.

Zudem geht unser Hardware-Experte ins Detail: Wie ist das denn nun genau mit dem ES-RAM in der laut Microsoft mächtigsten Konsole der Welt? Zudem beantwortet Aaron Greenberg auch Fragen aus der GameStar- und GamePro-Community.

Die Xbox One X erscheint am 7. November für 499,99 Euro. Zudem gibt's eine limitierte Anzahl der sogenannten "Project Scorpio Edition" mit besonderem Aufdruck für Vorbesteller.

Xbox One X im Detail: Ist das die stärkste Konsole der Welt?