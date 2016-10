Yakuza 6 - Neuer Trailer stellt die Zwischensequenzen in den Mittelpunkt

13.10.2016 15 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Sega hat einen neuen Trailer zu Yakuza 6: The Song of Life veröffentlicht, das in Japan am 8. Dezember exklusiv für die PS4 erscheint. Wann das Spiel auch im westlichen Ausland erscheinen wird, darüber liegen bisher keine Informationen vor.

Der Trailer stellt vor allem die Besetzung vor und zeigt einige Ausschnitte aus den Zwischensequenzen des Spiels.