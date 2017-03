Yonder: The Cloud Catcher Chronicles - Gameplay-Trailer zeigt Aktivitäten des Spiels

Montag, 13. März 2017 um 14:45

In Yonder: The Cloud Catcher Chronicles übernehmt ihr die Rolle eines männlichen oder wahlweise weiblichen Helden, der auf einer geheimnisvollen Insel namens Gemea strandet. Diese wird von einer einer bösen Düsternis bedroht und ihr müsst das Eiland retten. Dafür sprecht ihr unter anderem mit Bewohnern und erledigt verschiedene Aufträge. Die offene Spielwelt ist frei erkundbar, es gibt einen Tag- und Nachtwechsel sowie unterschiedliche Jahreszeiten. Bislang erinnert das Spiel an einen Mix aus Zelda und Stardew Valley.

Im Gameplay-Trailer seht ihr nicht nur die hübsche Optik des Spiels, sondern auch die verschiedenen Fähigkeiten eurer Heldenfigur. Unter anderem könnt ihr angeln, Bäume fällen, euch um eure Tiere kümmern, Pflanzen anbauen oder auch Dinge craften. Der Erforschung der Spielwelt kommt ebenfalls eine besondere Bedeutung zu.

Ein Release-Datum für Yonder: The Cloud Catcher Chronicles gibt es bereits: Der Titel wird für PC und PS4 am 18. Juli 2017 erscheinen.