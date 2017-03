Yooka-Laylee - Gameplay-Fazit: Für Fans und schwache Augen

Donnerstag, 30. März 2017 um 16:18

Während wir noch nicht über die Test-Version von Yooka-Laylee sprechen dürfen, können wir aber schon ein Gameplay-Fazit zur Vorschau-Version liefern. Darin konnten wir die ersten Welten des 3D-Plattformers spielen, der am 11. April für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht wird und später auch für Nintendo Switch kommt. Die Wii-U-Version wurde allerdings eingestellt.

Warum unser Fazit allerdings etwas zwiespältig ausfällt und was und was nicht von der Vollversion von Yooka-Laylee zu erwarten ist, besprechen Tobias Veltin und Christian Fritz Schneider in diesem Video. Dazu gibt es jede Menge Gameplay-Szenen zu sehen, die meisten stammen aus der PS4-Version des Unity-Engine-Spiels.

Wer Yooka-Laylee vorbestellt, kann übrigens gleich den Toybox-Modus spielen, eine Art Testumgebung für das Kerngameplay. Die PC-Version gibt es über Steam und GOG.com. Die Konsolen-Version kommt auch in den Retail-Handel.

2015 war Yooka-Laylee erfolgreich über Kickstarter finanziert worden und die Entwickler versprechen eine Neuinterpretation des Klassikers Banjo Kazooie vom N64.