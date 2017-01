Zombies sind nicht tot - Die besten Spiele mit den wandelnden Toten 2016/2017

Donnerstag, 19. Januar 2017 um 18:27

Zombies sind ganz und gar nicht tot: Uns fallen zumindest neun Spiele 2016 und 2017 ein, in denen die Untoten einen großen Auftritt haben. Darunter sind PC- und Konsolenspiele, Open-World-Schießbuden wie dramatische Singleplayer-Adventure. Die hungrigen Horrorfiguren können eben alles.

Natürlich nennt man sie nicht überall »Zombie« (man bedenke die Infizierten in The Last of Us) und sie sind nicht immer nach dem klassischen Bild gestorben und wieder auferstanden, wir nehmen uns hier aber heraus, die grusligen Gestalten über einen Kamm zu scheren - der klassische Grusel von Walking Dead und Co. bleibt schließlich auch so erhalten.

Und mit Spielen wie The Last of Us 2, Resident Evil 7 oder Days Gone haben Zombie-Fans einiges, auf das sie sich freuen können.