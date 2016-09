Call Of Duty 3 - Shooter-Klassiker kehrt auf Xbox One zurück

Besitzer einer Xbox One dürfen sich demnächst über die Rückkehr eines weiteren Klassikers freuen. Dank der Abwärtskompatibilität findet bald Call of Duty 3 seinen Weg auf Microsofts neueste Konsole.

Von Rae Grimm |

Call of Duty 3 kehrt zurück – auf Xbox One

Die Call of Duty-Reihe hat Zuwachs bekommen. Die Rede ist nicht vom kommenden Call of Duty: Infinite Warfare, das uns ab den 4. November in einen futuristischen Krieg schickt, sondern von Call of Duty 3. Der Shooter-Klassiker von Treyarch aus dem Jahre 2006 hat dank der Abwärtskompatibilität der Xbox One seinen Weg auf die aktuelle Hardware aus dem Hause Microsoft gefunden, wie der offizielle Xbox-Twitter-Account gestern verkündete:

Nach Call of Duty 2 und Call of Duty: Black Ops, die diesen Schritt in den vergangenen Monaten bereits getan haben, dürfen sich Fans nun also auch über den dritten Teil der Call of Duty-Reihe auf Xbox One freuen – genau rechtzeitig, bevor im November gemeinsam mit Infinite Warfare Call of Duty: Modern Warfare Remastered erscheint.