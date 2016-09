Fruit Ninja - Mobile-Hit soll zur Live-Action-Komödie werden

Das putzige Casual Game Fruit Ninja will einen gigantischen Sprung wagen: Von unseren Smartphones auf die große Leinwand.

Von Rae Grimm |

Fruit Ninja wird zum Spielfilm

Spätestens nach Battleship und Angry Birds sollte es uns nicht mehr wundern, irgendwie schafft es die Nachricht, dass der Mobile-Hit Fruit Ninja einen eigenen Film bekommen wird, es dann aber doch. Bereits im Mai diesen Jahres wurde bekannt, dass das beliebte Smartphone-Spiel zu einer familienfreundlichen Live-Action-Komödie werden soll. Nun gibt es neue Details.

Wie The Hollywood Reporter berichtet, wird sich für die Umsetzung das Studio New Line Lands verantwortlich zeichnen. Produzent wird somit Tripp Vinson, dessen Arbeit ihr unter anderem durch Die Reise zum Mittelpunkt der Erde und San Andreas kennt.

Das Drehbuch liegt in den Händen von J.P. Lavin und Chad Damiani, die zusammen an How to Surviva a Garden Gnome Attack arbeiteten. In Fruit Ninja (dem Film) soll es um eine Gruppe Außenseiter gehen, die rekrutiert werden, um zu den titelgebenden Fruit Ninjas zu werden und so die Welt zu retten. Vor welcher Bedrohung (Früchte? Gesunde Ernährung?) sie stehen werden, wurde allerdings noch nicht verraten.

Ebenso unklar ist, wer im Regiestuhl Platz nehmen wird oder welche Schauspieler zu Fruit Ninjas werden. Ein Starttermin für Fruit Ninja – Der Film ist noch nicht bekannt.

Fruit Ninja (das Spiel) ist eines der erfolgreichsten Spiele des iOS-Stores. Entwickler Halfbrick Studios durfte sich bisher über eine Milliarde Downloads freuen.

Welche Schauspieler sollen eurer Meinung nach zu Fruit Ninjas werden?

Was haltet ihr von einer Fruit Nina-Verfilmung?