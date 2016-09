Lost Odyssey - JRPG vom Final Fantasy-Schöpfer jetzt auch für Xbox One

Falls ihr Lost Odyssey auf der Xbox One verpasst habt, könnt ihr das JRPG des Final Fantasy-Schöpfers Hironobu Sakaguchi jetzt auch auf der Xbox One nachholen.

Von Hannes Rossow |

Lost Odyssey

In regelmäßigen Abständen werden alte Xbox 360-Titel durch die Abwärtskompatibilität der Xbox One auch auf der aktuellen Konsole spielbar. Jetzt ist der neue Satz an Xbox 360-Klassikern bekannt, der für die Xbox One bereitgestellt wird.

Lost Odyssey, Toy Story 3 and Guwange are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/9CI3GeOHBz — Larry Hryb (@majornelson) September 29, 2016

Der wohl bekannteste Neuzugang ist das Mistwalker-RPG Lost Odyssey, das vom Final Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi mitentwickelt wurde. Außerdem dürfen wir uns über Toy Story 3 freuen, das vor allem durch den beliebten Toy Box Mode bekannt ist. Als zusätzliche Dreingabe gibt es dann noch das 2D-Shoot'em up Guwange.

Habt ihr Lost Odyssey damals gespielt?