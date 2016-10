Destiny: Rise of Iron - Patch 1.29 bringt zahlreiche Änderungen mit sich

Gestern Abend ging ein neues Update für die PS4- und Xbox One-Version von Destiny live. Die Versionsnummer 1.29 hebt nicht nur den Licht-Level an, sondern bringt auch zahlreiche weitere Änderungen mit sich.

Destiny: Das Update 2.4.1 bringt einige Änderungen mit sich.

Destiny: Rise of Iron hat ein neues Update für PS4 und Xbox One spendiert bekommen, das mit der Versionsnummer 2.4.1 vorsehen ist. Damit ist es nun möglich, den Licht-Level eures Hüters auf 400 zu bringen. Außerdem wurden viele weitere Änderungen vorgenommen, von denen wir euch die wichtigsten kurz vorstellen.

So wurde der Leuchtturm auf Merkur nun zu einem Treffpunkt umfunktioniert, in dem sich bis zu 9 Spieler tummeln können. Außerdem spendieren die Belohnungspakete der einzelnen Fraktionen nun nur Items mit einem Licht-Level von maximal 390. Auch deuten die Hupenrelais auf Vorbereitungen der nächsten Sparrow-Racing-League hin. Zudem gibt es einige Bug-Fixes. Beispielsweise wurde ein Bug behoben, bei dem seltene Spezialwaffen-Engramme manchmal in Legendäre Primär-Waffen entschlüsselt wurden.

Die kompletten Patch-Notes des Updates 2.4.1 haben unsere Kollegen von Mein MMO für euch übersetzt.

