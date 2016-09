Firewatch - Xbox One-Version mit neuen Extras für diesen Monat angekündigt

Nach dem Release für PS4 und PC kommt das viel gelobte Adventure Firewatch nun auch für die Xbox One. Außerdem kündigt ein neuer Trailer einige Extras an.

Von Christopher Krizsak |

Firewatch, das storylastige Adventure, in dem ihr in die Rolle des Parkwächters Henry schlüpft, der in der Wildnis von Wyoming Waldbrände verhindern soll, kommt nach dem Release für PC und PlayStation 4 Anfang des Jahres nun endlich auch für die Xbox One. Das kündigte der Entwickler Campo Santo mit einem neuen Trailer an, den ihr euch oben anschauen könnt.

Die Xbox One-Version wird außerdem mit einigen Extras ausgestattet. Beispielsweise habt ihr nun Gelegenheit, euch von den Entwicklern auf eine Audio-Tour mitnehmen zu lassen, bei der sie etwas über die Entstehung des Spiels erzählen. Außerdem wird es einen Free-Roam-Modus geben, der euch die wunderschön gestaltete Spielwelt frei erkunden lässt. Beide Extras sollen später auch für die PS4- und PC-Versionen des Spiels folgen.

Falls ihr euch von den Qualitäten des Spiels überzeugen lassen wollt, haben wir hier einen umfangreichen Test zur PS4-Version des Spiels für euch parat.

Firewatch erscheint am 21. September für die Xbox One.