Gears of War - Alles, was ihr zum Shooter-Franchise wissen solltet

Die Gears of War-Reihe wurde in diesem Jahr nicht nur mit einem 4. Hauptableger bestückt, sondern feiert zudem ihren 10. Geburtstag. Die perfekte Gelegenheit, um sich mit allerlei Fakten zum Franchise einzudecken.

Von Hannes Rossow |

Gears of War 4

Mit Gears of War 4 geht die beliebte Shooter-Reihe mittlerweile in ihr zehntes Jahr und auch der aktuellste Ableger scheint wieder sehr gelungen zu sein. Unseren Test zum Spiel könnt ihr hier nachlesen. Doch auch die größten Fans der Reihe wissen sicher längst nicht alles über die Gears of War-Marke.

Da kommen die kreativen Köpfe hinter DidYouKnowGaming zum Einsatz, die in ihrem neuesten Video eine ganze Palette an spannenden Infos, Fun Facts und nutzlosem Party-Wissen zu Gears of War bereithalten. Wenn ihr also erfahren wollt, wo die Anfänge der Reihe liegen und was Bill Gates eigentlich von den Kettensägen-Bajonetten hält, solltet ihr in folgenden Clip hineinschauen.

Wie gefällt euch Gears of War 4 bisher?