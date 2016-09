Halo 5: Guardians - Entwickler teasert neue Inhalte

Die kostenlose Halo 5-Erweiterung Anvil's Legacy scheint nicht die letzte zu sein. Entwickler 343 Industries verrät, dass das Team an weiteren Inhalten arbeitet.

Von Rae Grimm |

Nach Anvil's Legacy kommen weitere Inhalte für Halo 5

Anfang des Monats durften sich Spieler von Halo 5 über die Erweiterung Anvil's Legacy freuen, da geht es auch schon weiter mit guten Nachrichten. Wie Entwickler 343 Industries in ihrem wöchentlichen Blogbeitrag andeuteten, kommen noch mehr neue Inhalte in den Science-Fiction-Shooter.

Wie der Eintrag verrät "brodelt noch mehr an der Halo 5-Front", die Inhalte seien allerdings noch nicht ganz fertig. Verschiedene Teams des Studios würden hart an verschiedenen Schmankerln für die Community arbeiten. Was sich hinter diesen Inhalten verbirgt oder wann Halo 5-Fans sich über sie freuen dürfen, wurde allerdings noch nicht verraten.

Ihr müsst euch also noch ein wenig gedulden und könnt euch bis dahin den Anvil's Legacy-Inhalten widmen, zu denen unter anderem neue Karten, Waffen und mehr gehören. Anvil's Legacy war die neunte kostenlose Erweiterung für Halo 5, das am 27. Oktober 2015 erschien. Ob das mysteriöse neue Projekt der Entwickler Nummer 10 sein wird, bleibt vorerst abzuwarten.